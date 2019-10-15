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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 14:41

Son dakika: ve 'ten Gara'ya ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre ve 'in koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 'lı 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya darbe

'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 'lı 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

nın Twitter adresinden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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