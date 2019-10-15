Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor.
PKK/YPG hedeflerini tam onikiden vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.
ÇNRA ile Rasulayn'daki terör hedeflerine yapılan atışlar, tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. 80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.
kalan karakter 1000
avrupalilar yeni dünya düzenin sancilari ile AGLIYORLAR, dünyaya yeni gelmis bebek gibi, fakat bu "bebek" denilen ab cok ama cok simarik, tarih ve tüm insanliktan SAMAR yiyeceklerdi kacinilmazdi, onlarin sözleri ile (kafir yobazlarin sözü ile) "KARMA" rüzgari ters vuruyor AB yi. Cifliklerdeki yeni dogmus CIVCILER bile yumurtadan cikip ilk adim attiklarindan bile önce bilirlerki "yeni dünya düzeninde" AB hic ama hic dünyanin rotasini degitirebilecek bir söz ve ya etki güce sahip olamayacak, "YETERKI onlari disardan gelen HERSEYE BAGIMLI hale getirelim", mesela ticaret rotalari, enerji rotalari, kolayca anlamak icin.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.