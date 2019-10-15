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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:59

'daki terör hedefleri çok namlulu roketatarlar ile vuruluyor

Pınarı kapsamında yoğun ateş altına alınan 'daki terör hedefleri çok namlulu roketatarlar () tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor.

'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü / hedeflerine yönelik başlattığı devam ederken 'nin kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ile de vuruluyor.

PKK/YPG hedeflerini tam onikiden vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.

ÇNRA ile Rasulayn'daki terör hedeflerine yapılan atışlar, tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. 80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.

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ISMINIZ? ISMINIZ?

avrupalilar yeni dünya düzenin sancilari ile AGLIYORLAR, dünyaya yeni gelmis bebek gibi, fakat bu "bebek" denilen ab cok ama cok simarik, tarih ve tüm insanliktan SAMAR yiyeceklerdi kacinilmazdi, onlarin sözleri ile (kafir yobazlarin sözü ile) "KARMA" rüzgari ters vuruyor AB yi. Cifliklerdeki yeni dogmus CIVCILER bile yumurtadan cikip ilk adim attiklarindan bile önce bilirlerki "yeni dünya düzeninde" AB hic ama hic dünyanin rotasini degitirebilecek bir söz ve ya etki güce sahip olamayacak, "YETERKI onlari disardan gelen HERSEYE BAGIMLI hale getirelim", mesela ticaret rotalari, enerji rotalari, kolayca anlamak icin.

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cevapla 15.10.2019 19:04
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