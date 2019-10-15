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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 18:45

'ndan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

'ndan acı haber geldi. , bölgesinden /'li teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgesinde /'li teröristlerin saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Silah arkadaşlarımız, 15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

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