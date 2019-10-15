Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.10.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:09

Bitlis merkezli 3 ilde /'ya operasyon: 6 gözaltı

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! Gözaltılar var

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla bugün 6 şüpheli ve adrese yönelik Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, C.B, O.B, Ş.G, İ.Ö, F.A. ve S.O. gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel içerikli dergi/gazete ve ajanda ele geçirilmiştir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBitlis merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 6 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri