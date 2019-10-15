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  • 15.10.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 13:23

'yla köşeye sıkışan teröristler kaçacak delik arıyor

'yla köşeye sıkışan terör örgütü /'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.

Köşeye sıkışan teröristler kaçacak delik arıyor
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, , planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Resulayn ve 'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü /'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.

SİVİLLERİN ARASINA KARIŞIYORLAR
Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.



ÇOCUK YAŞTAKİ MASUM İNSANLARI GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLÜME GÖTÜRÜYORLAR
Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.
Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.

KAMUOYUNU YANILTMA ÇABALARI
Bunların yanı sıra Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.

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