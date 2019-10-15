Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.10.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 13:30

Son dakika: bölgesinden acı haber

, bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını açıkladı.

Münbiç bölgesinden acı haber

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, "Bölgede hedefler anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Münbiç bölgesinden acı haber
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri