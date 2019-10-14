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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 12:34

Son dakika: sınırına sevkiyatı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere 'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında 'in ilçesinden geçerek, 'daki sınır birliklerine gönderildi.

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere takviyesi yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere 'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında 'in ilçesinden geçerek, 'daki sınır birliklerine gönderildi.



Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.





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