YPG'li hainler ABD'nin TIR'larla gönderdiği silahları bırakıp kaçtılar!
Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı mücadele için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 6. gününde başarı şekilde devam ederken Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekâtı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçe merkezi de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. İlçeye bağlı nüfusu en yoğun yerleşim yeri olan Suluk beldesi de teröristlerden temizlendi. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı.
Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütü YPG/PKK'ya karşı sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın beşinci günü geride kaldı.
Barış Pınarı Harekâtı'nda önceki gün Resulayn ilçe merkezinin kontrolünün sağlanmasının ardından dün sabah saatlerinde TSK ve SMO unsurları, Tel Abyad ilçe merkezine yönelik operasyon başlattı.
Aynı saatlerde Akçakale'den Tel Abyad çevresindeki terör hedefleri obüslerle ateş altına alındı. İlk olarak Tel Abyad ile Resulayn arasında bulunan, Tel Abyad'a 15 kilometre uzaklıktaki kritik öneme sahip Suluk kasabası teröristlerden arındırıldı. İlçe merkezine yapılan yoğun top ve tank atışlarıyla terör örgütünün karargah olarak kullandığı eski belediye binası da vuruldu.
Aynı dakikalarda İstanbul Dolmabahçe'de gazete, televizyon ve haber ajanslarının yöneticileriyle toplantıda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Tel Abyad'ın teröristlerden arındırıldığını açıkladı.
2 İLÇE, 1 BELDE, 56 KÖY
Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı. 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.