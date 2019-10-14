YPG'li hainler ABD'nin TIR'larla gönderdiği silahları bırakıp kaçtılar!

Barış Pınarı Harekâtı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçe merkezi de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. İlçeye bağlı nüfusu en yoğun yerleşim yeri olan Suluk beldesi de teröristlerden temizlendi. Harekâtın başından bu yana iki ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı.

Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.