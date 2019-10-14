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  • 14.10.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 09:59

'den hakkında küstah açıklama!

Türkiyenin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı hakkında skandal açıklamalarına devam eden 'nın siyasi kanadı , resmi sosyal medya hesabından 'nın operasyonunu işgal olarak nitelendirdi; bununla ilgili küstah bir video hazırladı.

HDP'den Barış Pınarı Harekatı hakkında küstah açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () 'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı , 6. gününe girdi.

6 gün boyunca örgütün üzerine balyoz gibi inen Mehmetçik, birçok noktayı terör örgütünün işgalinden kurtardı.

Harekat tüm hızıyla devam ederken, terör örgütü 'nın siyasi kanadı de harekatı karalamak için elinden geleni yapıyor.

İŞGAL DENİRMİŞ...
HDP, son olarak Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak tanımladı ve bununla ilgili bir video hazırladı.

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP, bu paylaşımı "İşgale işgal denir" ifadesiyle paylaştı.

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