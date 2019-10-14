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  • 14.10.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 12:54

İşte lideri 'nin yakasındaki rozetin anlamı

Lideri , geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez partisinin genel merkezine geldi. 22 gün sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli, içinden de bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozetin '' haritasını simgelediği öğrenildi. Bilindiği üzere Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından Genel Başkanı , 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.

Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşıladı.

Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN ROZETİNDEKİ 'TURAN İLLERİ' VURGUSU
Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken ndan çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı.

Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü.

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