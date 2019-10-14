Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.10.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 18:26

Terör destekçisi 'li 'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretler

Eski milletvekili , İngiltere'deki BBC televizyonun önünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine akıl almaz iftiralarda bulundu. Hızını alamayan Baydemir sözlerini, 'nı sözde Ermeni katliamı iddialarıyla bir tutacak kadar ileri götürdü.


Türkiye'nin başlattığı içeride ve dışarıda kimlerin işbirliği içinde olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu meşru harekatına karşı çıkarken, de benzer bir tavır takındı ve operasyon için "işgal" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) PKK'yı terör örgütü olarak kabul etse de, özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere'de terör örgütü yandaşları sokaklarda ve konferans salonlarında propaganda yapmaya devam ediyor.

AKILALMAZ İFTİRALAR
Bunların bir yenisi İngiltere'de yaşandı. Türkiye'nin terörle mücadelesini protesto etmek için terör yandaşları BBC'nin önünde toplandı. Eski HDP milletvekili , eline aldığı mikrofanla, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralar attı, hakaretler yağdırdı.

AYNI TERANE: ERMENİ SOYKIRIMI YALANIYLA KIŞKIRTTI
Baydemir, Erdoğan'ı "terörist" ve "diktatör" olmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Tabiri caizse ağzından çıkanı kulağı duymayan HDP'li isim, Türkiye'nin Kürt şehirlerini yok ettiğini iddia ederek, "Şimdi bu işgali durdurmazsak tarih tekerrür eder ve 1915'teki Ermeni Soykırımı gibi olur" ded.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerör destekçisi HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri