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  • 14.10.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:06

Son dakika: Gri listedeki terörist 'nde yakalandı!

Son dakika haberine göre Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan, terör örgütü /C'nin "illegal alan" ve "silahlı propaganda birliği" sorumlusu yakalandı.

Yakalanan o terörist hakkında flaş detay!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /C'nin üst düzey sorumlularından olan ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan 'ın sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin eylem yapabileceği ve saklanabileceği alanlarda yoğun çalışma yapan ekipler, Yaprak'a benzeyen ve tanınmamak için başörtüsü kullanan bir kadının 06 YJY 97 plakalı araçla Edirne istikametine hareket etmesi üzerine takibe başladı.

Otomobilin, 'nin Babaeski ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada operasyon düzenleyen polis, Yaprak ve insan kaçakçılığından suç kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yaprak'ın terör örgütünün illegal alan ile silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu ve yakalanacağını anlaması üzerine Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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