Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DAEŞ'li tutukluların kaçtığı iddialarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor." dedi.

Erdoğan, Arap Birliği'nin harekat ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hepiniz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz" dedi.

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