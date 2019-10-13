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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 19:19

Başkan Erdoğan'dan 'na ilişkin önemli mesajlar

Başkan , başarıyla devam eden ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'li tutukluların kaçtığı iddialarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'dan harekata ilişkin önemli mesajlar

Başkan , başarıyla devam eden ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'li tutukluların kaçtığı iddialarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor." dedi.

Erdoğan, Arap Birliği'nin harekat ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hepiniz bir araya gelseniz bir tane Türkiye etmezsiniz" dedi.

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