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  • 14.10.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 17:40

mezunu ’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı

mezunu ’ın ’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması ’ta görülecek.

Ayar’ın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı
Teknik Üniversitesi () mezunu 23 yaşındaki 'ın 7 Eylül tarihinde 'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar ve hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 'ta görülecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıldan 47,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.


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