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  • 11.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:43

Teröristlerin öldürülmesinden endişelenen 'li ABD'den yardım dilendi!

ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü 'ye darbe üstüne darbe vuruldu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası toplam 277 terörist etkisiz hale getirirken, 'liler dünya televizyonlarında 'yi karalamaya başladı. Kürkçü, 'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin 'yi işgal ettiğini söyledi.

Ertuğrul Kürkçü ABD'den yardım dilendi!

, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik Başkomutan 'ın emriyle başlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girilirken 'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getirilmesi, örgütün siyasi kanadı 'yi de endişelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ
Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, oldu.

Kürkçü, 'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin 'yi işgal ettiğini söyledi.

Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

MECLİS'TE DE BEBEK KATİLLERİNİ SAVUNDULAR
Terör örgütü YPG tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda 'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI
Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili , "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

SİVİL DEDİKLERİ TERÖRİSTLER
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler korkudan sivil kıyafetlerini giydi.

Yaptıkları algı ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" gibi göstermek.

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nuri cebiroglu nuri cebiroglu

buhainlerde orada olsa ne güzel olurdu topyekün demizlık yapardı mehmetçığımız.hepsi aradan çıkardı.

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cevapla 11.10.2019 11:00
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