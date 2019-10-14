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  • 14.10.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:11

'nda yeni hedef

Başkan 'ın açıklamalarının ardından 'nin batısına çok sayıda tank ve askeri araç sevkıyatı yapıldı. Tank, zırhlı araç ve personeller Fırat'ın üzerine kurulacak olan yapay köprü ile nehri geçecek.

İşte Barış Pınarı Harekatı'nda yeni hedef

Başkan , 'nin Fırat'ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan 'nın 6. gününde Rasulayn ve 'da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak bölgesini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması üzerine ise Fırat'ın batısındaki Gaziantep'in Karkamış ve Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı.

Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle 'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

Karkamış 'ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, 'nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek.

Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

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