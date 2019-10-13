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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 20:26

dakika: Bakanlık açıkladı! Harekatı’nda PKK/PYD-YPG’ oldu

dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Harekâtı’nda toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 525 olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

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HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakanlık açıkladı! Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu
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