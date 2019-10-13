Bebek katili PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. Gününde tüm kararlılıkla devam ediyor.

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, " Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." denildi.