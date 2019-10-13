Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını söyledi.

Burita, Fas yerel basınına yaptığı açıklamada, Fas'ın, Arap Birliği'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisine imza atmasının, "birliğin genel görüşünün dışına çıkmama arzusundan" kaynaklandığını belirtti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ZARAR VERİLMEYECEK"

"Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok." ifadesini kullanan Burita, Fas'ı doğrudan ilgilendiren bir konu söz konusu olduğunda ulusal ve resmi kanallar aracılığıyla açıklama yapılacağını ifade etti.

Fas yerel basınının diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre de Arap Birliği'nin bu tür toplantılarının her zaman Arap ülkelerinin konumunu temsil etmediği vurgulandı.

Kaynaklar, bildiriye imza atan birçok Arap ülkesinin Türkiye ile ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkilerinin olduğunu ve diplomatik temsilin düşürülmesiyle bu ilişkilere zarar verilemeyeceğini kaydetti.

3 ÜLKE İMZA ATMAMIŞTI

Mısır yönetiminin çağrısıyla dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.