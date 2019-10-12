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  • 12.10.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 22:53

PKK/'ye üst düzey darbe: PYD’nin ’deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

Terör örgütü ’nin ’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin , başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/PYD'ye büyük darbe!

'nin kuzeyinde başlatılan tüm hızıyla sürerken, terör örgütü üst düzey bir darbe aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye'deki siyasi kanadı olan, Suriye'nin Geleceği Partisi , düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

'dan Kamışlı'ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin'in cenazesi, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kamışlı'ya götürüldü.

Hevin Halef, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

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