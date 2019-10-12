Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütün PYD ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.



Ferhat Abdi Şahin isimli terör örgütü sözde komutanı, ABD'nin arabulucuk yapmasını kabul ettiklerini söyledi.

'GÖZÜMÜZDE AMERİKALILARIN İTİBARI ZEDELENDİ'

Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.

AVRUPA'YA YALVARDI: UÇUŞA YASAKLAYIN

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi:

Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz.







ÖCALAN'IN 'MANEVİ EVLADIM' DEDİĞİ TERÖRİST

PKK yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. Şahin Cilo 1980'lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.