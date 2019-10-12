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  • 12.10.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 22:20

Terör örgütü 'nin sözde komutanı ABD ve Avrupa'ya yalvardı!

Terör örgütü 'nin sözde komutanlarından adıyla bilinen , ABD'nin ile terör örgütü PYD arasında arabuluculuk yapmasını istediklerini söyledi. Ağır darbeler alan terör örgütünün sözde komutanı Şahin, Avrupa'dan da Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

PYD'nin sözde komutanı ABD ve Avrupa'ya yalvardı!
'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı devam ederken Terör örgütü sözde komutanı , gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütün ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.


Ferhat Abdi Şahin isimli terör örgütü sözde komutanı, ABD'nin arabulucuk yapmasını kabul ettiklerini söyledi.

'GÖZÜMÜZDE AMERİKALILARIN İTİBARI ZEDELENDİ'
Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.

AVRUPA'YA YALVARDI: UÇUŞA YASAKLAYIN
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi:

Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz.



ÖCALAN'IN 'MANEVİ EVLADIM' DEDİĞİ TERÖRİST
PKK yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. 1980'lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.

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