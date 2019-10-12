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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 00:48

Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan , Birleşik Krallık Başbakanı ile telefonda görüştü. 'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Johnson'a, 'nın amaçlarını anlatttığı belirtildi.

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Başkan , Birleşik Krallık Başbakanı ile telefonda görüştü.

'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Johnson'a, 'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.

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