Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Johnson'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Johnson'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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