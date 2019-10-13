Bakan Akar'dan partilere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın saat 12.30'da İYİ Parti'yi, saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verecek.