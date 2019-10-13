Ak Parti'den flaş açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Milyonlar tam anlamıyla Meclis'e kilitlenmiş durumda. Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmeleri oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Meclis 1 Ekim'de açılmıştı. Öncelikle yar reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda ceza infaz indirimi yani af konusunda da iyileştirme yapılabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ