Ak Parti'den flaş açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Milyonlar tam anlamıyla Meclis'e kilitlenmiş durumda. Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmeleri oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Meclis 1 Ekim'de açılmıştı. Öncelikle yar reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda ceza infaz indirimi yani af konusunda da iyileştirme yapılabilir.
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2003 ssk giriş kıdem tazminat hakkım varmı kendim ayrılıyom
05 08 2003 ssk girişim kendi isteği le ayrılıyorum 7 yıldır calışmaktayım kıdem tazminatını vermiyorlar öyle bu hakkım yok diyo işyeri
Bir yıl ile beşyıl evli kalana nafaka verilmesin başkanım
Nafaka kalksın eyer boşanan kişinin çocu varsa çocun ihtiyacını karşılasın ama nafaka verilmesin boşanan kişi yeniden evlenirse boşadı karısınamı yoksa evlendi karısınamı bakacak kadınlar boşanıyo nafaka alıyo başkasıyla nikahsız yaşıyolar bunun için nafaka kalksın
Nafaka düzenlemesi çıksın artik mağdur olan taraf olduk
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