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Süresiz ', 'Erken Evlilik' ve Emeklilikte Yaşa Takılan () mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. Mehmet Özmen TBMM'de Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu'na mikrofon uzatarak "Süresiz naka ve erken evlilik mağdurlarının sorunları ne zaman son bulacak?" diye sordu.

Ak Parti'den flaş açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Milyonlar tam anlamıyla Meclis'e kilitlenmiş durumda. Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmeleri oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Meclis 1 Ekim'de açılmıştı. Öncelikle yar reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda ceza infaz indirimi yani af konusunda da iyileştirme yapılabilir.

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İbrahim aktan İbrahim aktan

2003 ssk giriş kıdem tazminat hakkım varmı kendim ayrılıyom

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evet6
hayır5
cevapla 15.10.2019 02:30
İbrahim aktan İbrahim aktan

05 08 2003 ssk girişim kendi isteği le ayrılıyorum 7 yıldır calışmaktayım kıdem tazminatını vermiyorlar öyle bu hakkım yok diyo işyeri

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evet1
hayır0
cevapla 15.10.2019 02:29
Figen Figen

Bir yıl ile beşyıl evli kalana nafaka verilmesin başkanım

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evet1
hayır3
cevapla 14.10.2019 21:08
Figen Figen

Nafaka kalksın eyer boşanan kişinin çocu varsa çocun ihtiyacını karşılasın ama nafaka verilmesin boşanan kişi yeniden evlenirse boşadı karısınamı yoksa evlendi karısınamı bakacak kadınlar boşanıyo nafaka alıyo başkasıyla nikahsız yaşıyolar bunun için nafaka kalksın

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evet5
hayır0
cevapla 14.10.2019 21:06
B&#252;lent aydoğdu Bülent aydoğdu

Nafaka düzenlemesi çıksın artik mağdur olan taraf olduk

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evet19
hayır0
cevapla 14.10.2019 15:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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