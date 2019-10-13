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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 12:37

'de son dakika gelişmesi! O açıklama...

Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor.

EYT'de son dakika gelişmesi! O açıklama...

EYT yasası ile ilgili milyonların gözü kulağı yaşanan gelişmelerde. EYT yasası Meclis'in açıklamasından sonra en fazla konuşulan konular arasına girmişti. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

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Ramazan SALMAN Ramazan SALMAN

1998 sigorta girißim 1983 doğumluyum Eyt cıkarsa ne zaman emekli olurum cvp.tesekkürler şimdiden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 15.10.2019 22:47
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