EYT'de son dakika gelişmesi! O açıklama...

EYT yasası ile ilgili milyonların gözü kulağı yaşanan gelişmelerde. EYT yasası Meclis'in açıklamasından sonra en fazla konuşulan konular arasına girmişti. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
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1998 sigorta girißim 1983 doğumluyum Eyt cıkarsa ne zaman emekli olurum cvp.tesekkürler şimdiden.
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