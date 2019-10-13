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  • 13.10.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 11:13

Son dakika: A 'nda şok! O isimler maçı kadrosundan çıkartıldı!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. Maçında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan A ’na kötü haber geldi. Abdulkadir Parmak ve sakatlıkları nedeniyle Fransa maçı kadrosundan çıkartıldı.

Fransa maçı öncesi sakatlık şoku! O isimler kadroda yok!

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan bu mücadelede forma giyemeyecek.

'nin yer aldığı grupta yarın ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

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