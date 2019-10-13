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  • 13.10.2019 12:11
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 12:11

Başkan Erdoğan'dan 'a gidiyor!

Başkan , 7. Zirvesi’ne katılmak için yarın ’ın başkenti Bakü’ye gidecek. Zirve'de ayrıca "'nın Aksakalı, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev"e, kuruluşunda büyük emeğinin geçtiği Türk Konseyi'nin Onursal Başkanı unvanı verilecek.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a gidiyor!
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, , , Kazakistan ve tarafından, 'nin kuruluşuna dair 3 Ekim 2009'da imzalanan 'nın 10'uncu yılına denk gelen Zirve, Özbekistan'ın tam üyeliğine de sahne olacağı için ayrı önem taşıyor.Geçen sene düzenlenen Zirve'ye gözlemci olarak katılan 'ın başkenti Budapeşte'de açılan Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisi'ne dair tamamlayıcı belgeler de Bakü'de kabul edilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından, Türk Konseyi'nin kuruluşuna dair 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Antlaşması'nın 10'uncu yılına denk gelen Zirve, Özbekistan'ın tam üyeliğine de sahne olacağı için ayrı önem taşıyor.

Geçen sene düzenlenen Zirve'ye gözlemci olarak katılan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açılan Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik Ofisi'ne dair tamamlayıcı belgeler de Bakü'de kabul edilecek.

NAZARBAYEV "ONURSAL BAŞKAN" UNVANI VERİLECEK
Zirve'de ayrıca "'nın Aksakalı, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev"e, kuruluşunda büyük emeğinin geçtiği Türk Konseyi'nin Onursal Başkanı unvanı verilecek.

Türk Konseyi'nin ilişkili olduğu, farklı alanlarda önemli işlevler üstlenen TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi güçlendirecek Türk Konseyi Koordinasyon Komitesi'nin kuruluşuna ilişkin kararın da Zirve'de alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve'de Türk Konseyi üyelerinin liderleriyle ikili görüşmeler yapması da planlandı.

Erdoğan, 15 Ekim'de yurda dönecek.

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