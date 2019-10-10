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Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ve askeri ücretli çalışan kıdem tazminatı hesaplamalarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak önemli bir haber hazırladık.

10.10.2019 09:20 - Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40
Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

Hakem heyetinin memur ve emeklilere yapılacak zamları karara bağlamasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da değişti. Heyetin kararına göre, memur ve emekliler Ocak ayı itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Emekliler ve memurlara yapılan zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde gelirse emekliler fark kadar ek zam alacak. Enflasyon zammı bir kenara bırakılırsa, kıdem tazminatının artış rakamı da yüzde 4 üzerinden hesaplanabiliyor. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni kıdem tazminatı rakamı ve detaylar...

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR EDER?

Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

MEMUR VE EMEKLİYE 4+4 ZAM

Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen zam görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sürecin hakem heyetine kaldığını duyurdu. Hakem heyeti toplantıda hükümetin revize ederek sunduğu son teklif olan 4+4'ü onayladı. 2020'nin ilk ayında emeklilere ve memurlara yüzde 4 zam yapılacak. Zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde olursa emekliler fark kadar ek zam alacak.

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

ZAM KARARI İLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA BELLİ OLDU

Uzun süre devam eden zam pazarlığının ardından emeklilerin ve memurların alacağı zam belli olurken, kıdem tazminatında yaşanacak olası artış da belli oldu. Buna göre; memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranınca kıdem tazminatı tavanı artacak.

Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavan ve taban ücreti ne kadar?

Kıdem tazminatı 2019 yılında 6 bin 380 TL tavan ücretten ödeniyordu. Ocak ayında kıdem tazminatı tavan rakamı minimum 6 bin 635 TL olacak.

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