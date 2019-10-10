Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ve askeri ücretli çalışan kıdem tazminatı hesaplamalarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak önemli bir haber hazırladık.
Hakem heyetinin memur ve emeklilere yapılacak zamları karara bağlamasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da değişti. Heyetin kararına göre, memur ve emekliler Ocak ayı itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Emekliler ve memurlara yapılan zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde gelirse emekliler fark kadar ek zam alacak. Enflasyon zammı bir kenara bırakılırsa, kıdem tazminatının artış rakamı da yüzde 4 üzerinden hesaplanabiliyor. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni kıdem tazminatı rakamı ve detaylar...
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR EDER?
Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.
MEMUR VE EMEKLİYE 4+4 ZAM
Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen zam görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sürecin hakem heyetine kaldığını duyurdu. Hakem heyeti toplantıda hükümetin revize ederek sunduğu son teklif olan 4+4'ü onayladı. 2020'nin ilk ayında emeklilere ve memurlara yüzde 4 zam yapılacak. Zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde olursa emekliler fark kadar ek zam alacak.