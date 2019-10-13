Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum! İşte 14 Ekim Meclis gündemi! Süresiz Nafaka', 'Erken Evlilik' ve Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. Mehmet Özmen TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu'na mikrofon uzatarak "Süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının sorunları ne zaman son bulacak?" diye sordu. Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. AK Parti'nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu'nun ilk bölümü MHP ve CHP'ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

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