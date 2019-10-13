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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 12:09

14 gündemi! , , , , 3600 ve çıktı mı, son durum!

Milyonlar tam anlamıyla Meclis'e kilitlenmiş durumda. , , , , 3600 ve ile ilgili gelişmeleri oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi Meclis 1 Ekim'de açılmıştı. Öncelikle yar reformu yani af görüşmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda ceza infaz indirimi yani af konusunda da iyileştirme yapılabilir. EYT'de ise Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 14 gündemi ve gündeme gelmesi beklenen konular

Ak Parti'den flaş açıklama Af, nafaka, ek gösterge ve EYT...

Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum! İşte 14 Ekim Meclis gündemi! Süresiz Nafaka', 'Erken Evlilik' ve Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) mağdurlarının sesi olmaya devam ediyor. Mehmet Özmen TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu'na mikrofon uzatarak "Süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının sorunları ne zaman son bulacak?" diye sordu. Meclis'in ilk işi "Yargı Reformu ve Strateji Belgesi" olacak. AK Parti'nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu'nun ilk bölümü MHP ve CHP'ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

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HaberlerGüncel Haberleri14 Ekim Meclis gündemi! Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı, son durum!
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