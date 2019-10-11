Son dakika: Başkan Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
AKAR İLE DE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın Stoltenberg ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, Bakan Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.