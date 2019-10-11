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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 15:36

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik görüşme!

Son dakika haberine göre , ’i ’nde kabul etti.

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Kabulde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Millî Savunma Bakanı da hazır bulundu.

AKAR İLE DE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın Stoltenberg ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Bakan Akar ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



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