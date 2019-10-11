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  • 12.10.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 00:26

sınırına sevkiyatı

Akçakale'de konuşlu Milli () mensupları, ve otobüslerle sınıra gitti. SMO mensuplarının kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.

Suriye sınırına SMO sevkiyatı

sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen mensupları, sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere ve otobüslerle hareket etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri () kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

SMO mensuplarının kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.


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