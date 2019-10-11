Suriye sınırına SMO sevkiyatı

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine daha önce gönderilen SMO mensupları, sınırın sıfır noktasında bulunan birliklere zırhlı araç ve otobüslerle hareket etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.
SMO mensuplarının Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatına destek vereceği öğrenildi.
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