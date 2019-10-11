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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 00:21

Son dakika: 'den 'nin olası yaptırımlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre, , "('nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına cevap: Misliyle...

Son dakika haberine göre, , "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Bakanlığa 'yi hedef alacak yaptırım yetkisi veren kararnamenin ABD Başkanı Trump tarafından imzalanacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını söylemişti.

Bakan Mnuchin, 'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar için yetki veren başkanlık kararnamesini imzalayacak" diye konuştu. Trump'ın operasyonla ilgili endişeleri olduğunu ifade eden Mnuchin, "Türkiye'nin finansal kurumlarını yaptırım konusunda uyarıyoruz. Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağız. Yaptırımlar güçlü olacak. Umarım bunları uygulamak zorunda kalmayız" ifadesini kullanmıştı.

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