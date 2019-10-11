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  • 11.10.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:01

'da bir hain saldırı daha!

Son dakika haberine göre, 'nin Barış Pınarı Harekatı ile iyice köşeye sıkaşan , 'nin ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kamışlı'da bir hain saldırı daha!

'nin kentinde bomba yüklü bir aracın sı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

PATLAMA SONRASI ÇEVREDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Suriye'nin Kamışlı kentinin Münir el-Habib caddesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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