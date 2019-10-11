Mehmetçik'ten Fırat'ın doğusunda büyük temizlik!

PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad ve Rasulayn'da 200'ün üzerinde hedef obüslerle imha edildi. 228 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, 7 kilometre derinliğe indi. Birçok köyü ele geçirdi. Komandolarımıza Suriye Milli Ordusu (SMO) da destek verdi.
BEBEK KATİLLERİ
Evlere gizlenen teröristler, yine sivilleri hedef aldı.
Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e havan attı.
9 aylık Muhammed'le birlikte 7 kişi şehit oldu, 69 kişi yaralandı.
AVRUPA'YI TİTRETTİ
Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay.
Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. İstediğiniz kadar saldırın. Biz emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz.
ABD'NİN VERDİĞİ ARAÇ VURULDU
Teröristler, sivilleri ABD'nin yardım olarak hibe ettiği silahlar ve araçlarla vurdu. Askerimiz, o kamyoneti havaya uçurdu.
BATI BASININDAN YALAN RÜZGARI
NY TIMES ABD
Kürtler yüzüstü bırakıldı
BBC İNGİLTERE
ABD'nin politikası değişti
LIBERATION FRANSA
Kürtler'e karşı savaş
LE MONDE FRANSA
Hedef alınanlar örgüt üyesi değil
TAGESSPIEGEL ALMANYA
Suriye'yi işgal
DAS BILD ALMANYA
Dünya endişeli
IZVESTIA RUSYA
Kürt dolambacı
KATHIMERINI YUNANİSTAN
Ordu Suriye içlerine ilerliyor.
ABD VE RUSYA'DAN VETO DESTEĞİ
BM Güvenlik Konseyi, dün toplandı. Bazı ülkeler, Türkiye'nin kınanması için teklif yaptı. ABD ve Rusya, veto ederek karşı çıktı.
MERİH'TEN YILIN BOMBASI
Juventuslu futbolcu Marchisio haddini aştı. Barış Pınarı'nı hedef aldı! Karalamaya kalktı.
Milli futbolculumuz Merih Demiral ise okadı attı: Sınırda terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadın, çocuk ve bebekler dahil 40 bin kişiyi öldürdü.
228 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde terör hedefleri savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla yerle bir edildi. Sınırı geçen komandolar, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristleri etkisiz hale getirdi. Bombardıman ve çatışmalarda 228 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Kaçan hainlerin ise hastanelere, okullara ve sivil halkın arasına saklandığı belirlendi. Tel Abyad'a giren Mehmetçik, sınıra yakın olan El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto Köyü'ne Türk bayrağını dikti. Resulayn'a ulaşan Suriye Milli Ordusu ve TSK, çok sayıda köyü ele geçirdi. MSB Hulusi Akar, harekatın planlandığı şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Şu ana kadar 200'ü aşkın hedef imha edildi.
BEBEK KATİLLERİ
SURİYE'DE köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler, Sanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne roketatarlarla saldırdı. Kalleşlerin attığı bombalar sonucu, 9 aylık Suriyeli bebek
Muhammed Omar, vergi memuru Cihan Güneş, Mazlum Güneş (11), Elif Terim (11), Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla (15) şehit oldu. Şanlıurfa'da 45, Mardin'de de 24 kişi yaralandı.
BU MÜCADELEYİ ONURUMUZLA SÜRDÜRECEĞİZ
Başkomutan Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Dünyaya meydan okudu:
AB VE ABD'YE: Operasyonumuza "İşgal" derseniz işimiz kolay. Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz. MISIR: Sen (Sisi) hiç konuşamazsın. Zira demokrasi katilisin.
SUUDİ ARABİSTAN: Aynaya bak. Yemen'i bu hale kim getirdi?
TERÖR KORİDORU: Güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu mücadeleyi onurumuzla sürdüreceğiz.
DEAŞ: DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevi gerekiyorsa cezaevi. Rehabilitasyon için ülkeleri kabul ederse ülkelerine göndeririz.
ABD VE RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK
Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, harekatı görüştü. Bazı ülkelerin isteği ile harekatın kınanması için teklif hazırlandı. Türkiye'nin yanında duran Rusya ve ABD'nin teklifi veto etmesi üzerine kınama kararı alınamadı.
İNLERİNE GİRDİK
Teröristlerden temizlenen Kişto köyünde YPG/PKK'nın kazdığı bir tünel ortaya çıkarıldı. Yerin 4 metre altına inşaa edilen ve beton duvarlar ile örülen tünel, askerlerce kapatıldı.
YPG SEVER MACRON
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, küstah çağrısıyla yine haddini aştı. Her seferinde terör örgütü YPG'ye desteğini belirten Macron, "Türkiye'yi şiddetle kınıyor ve operasyona bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
HDP'Lİ 5 VEKİLE SORUŞTURMA
PKK'nın siyasi uzantısı HDP operasyonla ilgili "Meşru olmayan savaş" dedi. Ankara Cumhuriyet Baysavcılığı harekete geçti. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'la birlikte 5 vekile soruşturma açtı.
ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, harekatı değerlendirdi: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Ankara'nın kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu.
TRUMP'TAN TARİHİ ÇIKIŞ!
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekme kararıyla ilgili konuştu: Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler, Normandiya'da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular.
MEVLÜT YÜKSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.