İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DÜNYA BİZE CEVAP VERSİN. SİVİLLERİ VURAN KİMMİŞ?

Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim. Türkiye'ye atılan havan mermileri egemen devletten mi atıldı? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar hayır diyorlar. O zaman kim bunlar? O havan mermisinin başında kim vardı? Bize onu söylesinler.

Zor bir soru sormuyorum. Bana bir isim söylesinler. Her zaman yaptığı gibi susarlar. Biz görevden aldığımız belediye binalarında roketatarlar bulduk.



'BİZ ARTIK BU KINAMALARI DA, ÇAĞRILARI DA DUYMAZDAN GELİR OLDUK'

Avrupa'dan PKK'ya akan milyon dolarları görünce, hibe edilen 30 bin TIR silahı görünce 60-70 yıl bu coğrafyayı kana bulamak için yapılanlara görünce Filistin'deki zulmü, DEAŞ'ı PKK'yı nasıl kurduklarını görünce, PKK yatırımcılarının iştahını görünce, üç tane göçmen kapısına geldiğinde nasıl canavar kesildiğini, o insanları nasıl ölüme terk ettiğini görünce, kimse kusura bakmasın biz artık bu kınamaları da, çağrıları da duymazdan gelir olduk. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kendimiz kesmeye de devam ederiz Allah'ın izniyle.