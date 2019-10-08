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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 14:25

Liyakatten dem vuran 'li belediyede akraba krizi istifa getirdi!

Yerel seçimlerde liyakatten dem vuran ’li belediyelerde her gün bir akraba ataması haberi gelmeye başladı. CHP’li ’nde ’ne meclis üyesi Süleyman 'ın oğlu Mehmet Kartal’ın atanması büyük tepkilere yol açmıştı. Gelen tepkiler üzerine Mehmet Kartal, görevinden istifa etti.

Liyakatten dem vuran CHP'li belediyede akraba krizi istifa getirdi!

'li 'nde 'ne belediye meclis üyesi Süleyman 'ın oğlu Mehmet Kartal atanmıştı.

Beşiktaş Belediyesi 15 Mayıs 2019 tarihli yazıyla Mehmet Kartal'ı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde "ikinci adam" olarak görevledirmişti.

Beşiktaş Belediyesi'nin akraba ataması CHP Beşiktaş ilçe örgüt toplantısında gündeme gelmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, tepki çeken akraba atamasına ilişkin, Veterinerler Odası'nın Beşiktaş Belediyesi'ne gönderdiği yazı gündeme gelmişti. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı 5 Eylül 2019 tarihli yazısıyla, görevlendirilen Mehmet Kartal'a itiraz edip Yüksek Öğretm Kurumu'ndan denklik alması gerektiğini belirtmişti. Yazıda denklik alıncaya kadar "veteriner hekim" olarak görev yapamayacağı ifade ediliyordu.

Mehmet Kartal, 27 Eylül 2019 tarihli istifa dilekçesini belediyeye sundu ve belediye tarafından istifası kabul edildi.

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