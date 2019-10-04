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  • 04.10.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:24

Liyakatten dem vuran 'li belediye, AK Partili çalışanı sürgün etti!

Liyakat kelimesini dilinden düşürmeyen , yine sözleriyle faaliyetlerinin aynı olmadığını gösterdi. CHP'li 'nde çalışan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, 6 aylık hamile olmasına karşın 100 kilometre mesafedeki Manavgat’a sürgün edildi.

Liyakatten dem vuran CHP'li belediye, AK Partili çalışanı sürgün etti!

'nde çalışan AK Partili Döşemealtı Belediye Meclis Üyesi Tuğba Özgün, 'li 'in kararıyla 100 kilometre mesafedeki Manavgat'a sürgün edildi. İki nokta arasında bir buçuk saatlik yolculuk süresi ise adeta sürgün cezası olarak 'da yerel seçimlerden sonra yaşanan işçi kıyımı ve sürgünleri bambaşka bir noktaya taşımış oldu.

AK PARTİLİ DİYE SÜRÜLDÜ
Büyükşehir'in Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları () Döşemealtı bürosunda çalışan Özgün'ün Manavgat ASMEK'te görev yapacağı bildirildi. 6 aylık hamile olan Özgün'ün, sürgün kararını durdurmak için yargıya başvurması bekleniyor. AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım ise yapılanın zulüm olduğunu söyledi.

BU KARAR SİYASİ TARİHİMİZE GEÇECEK
Kıvrım, "Meclis Üyemiz Tuğba Özgün seçilmeden öncede burada Büyükşehir Belediyesi'nin personeli idi. Seçildikten sonra parti çalışmalarına katılması gayet normaldir. Çünkü bir meclis üyesi parti çalışmasına katılmayacak ta ne yapacak? Kaldı ki meclis öncesi partimizin grup toplantıları yapılıyor ve buraya da katılmak zorunda. Bir insanın hem belediyede çalışması hem de siyaset yapması yasak mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla değil. Peki durup dururken niye böyle bir sürgün yapılmıştır anlaşılabilir değil. Bu siyasi tarihimize geçecek bir karardır" dedi. Kıvrım, Özgün'ün hamile olduğunu vurgulayarak yapılan sürgünün amacını aştığını ifade etti. Öte yandan, Tuğba Özgün, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyip konuyla ilgili konuşacağını açıkladı.

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