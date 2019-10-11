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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 07:41

annelerinden 'na destek: Devletimizin yanındayız

Evlatlarını ’ya kaptıran 54 aile ’ye ateş püskürüyor. önünde oturma eylemini sürdüren aileler, ’na verdi. Yeğeni örgüt tarafından kaçırılan , “Devletimizin yanındayız. Terör örgütünün kökü kazınacak” derken, ise kızına seslendi: Teslim ol, dön kızım!

Diyarbakır annelerinden harekata destek!

'nin önündeki evlat nöbetinde 39 gün geride kaldı. Terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 ailenin bekleyişi sürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken, yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Bingöllü , anne-babalar olarak ''nı desteklediklerini söyledi.



HAREKATA
"Biz anne ve babalar, evlatlarımızın sağ-salim dönmelerini istiyoruz" diyen Avunan, şöyle konuştu: "Bütün dünya bilsin ki devletimizin karşısında bir terör örgütü var. Sonuna kadar devletimizin yanındayız. Biz 'Artık yeter' diyoruz. Devletimiz PKK'yı, YPG'yi, hepsini temizlesin. Bu anne-babalar ne zamana kadar gözyaşı dökecek? Bu operasyonu destekliyoruz, devletimizin yanındayız. İnşallah terör örgütünün kökü kazınacak."

TESLİM OL, DÖN KIZIM
Gözü yaşlı annelerden ise 7 yıl önce 'de üniversiteyi kazandıktan sonra PKK tarafından kandırılıp dağa götürülen kızı Ceylan Şeyma Tekin'e (24) seslendi. 16 Eylül akşamı oturma eylemine başlayan anne, "Ben kızımın peşindeyim, evimde oturmadım, onu arıyorum. Kızımı istiyorum. Artık analar ağlamasın. Biz huzur istiyoruz. Ceylan beni duyuyorsan dön, kapım sana açık, perişanız kızım. Devletten sana zarar gelmez, teslim ol, gel kızım" dedi.

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