Son dakika... Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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