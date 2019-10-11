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  • 11.10.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 15:14

Son dakika... Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

Son dakika haberine göre , 'a, 'na desteklerini iletti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

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