Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 14 köy terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Temizlenen köylerdeki terör inlerinde ele geçirilen mühimmatların ABD menşeili olması dikkat çekti. Daha önce Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında terörden arındıların Afrin'deki terör yuvalarında ortaya çıkan bu gerçek, bebek katili PKK'nın ABD'nin tetikçiliğine soyunduğunu bir kez daha kanıtladı.

ABD ROKETLERİYLE SİVİLLLERİ VURDULAR

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerinden Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 8 sivil şehit olmuştu. Yapılan saldırılarda kullanılan havan ve roketatarların ABD yapımı olduğu ortaya çıkmıştı.