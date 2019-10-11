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  • 11.10.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:23

’nin tetikçisi ! ABD menşeili mühimmatlar PKK inlerinde ele geçirildi…

'nin terör örgütü /'ya ve onun 'deki paravan kuruluşu SDG'ye TIR’larla taşıdığı mühimmatlar terör inlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 14 köy terör örgütü /'den temizlendi.

Temizlenen köylerdeki terör inlerinde ele geçirilen mühimmatların menşeili olması dikkat çekti. Daha önce Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında terörden arındıların Afrin'deki terör yuvalarında ortaya çıkan bu gerçek, bebek katili PKK'nın ABD'nin tetikçiliğine soyunduğunu bir kez daha kanıtladı.

ABD ROKETLERİYLE SİVİLLLERİ VURDULAR
Terör örgütü YPG/PKK'nın 'de işgali altındaki bölgelerinden ve 'in sınır ilçelerine teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 8 sivil şehit olmuştu. Yapılan saldırılarda kullanılan havan ve roketatarların ABD yapımı olduğu ortaya çıkmıştı.

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