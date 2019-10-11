Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.10.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 21:53

'a şehit ateşi düştü! Şehidin eşinden duygu dolu sözler

Barış Pınarı Harekatı operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ve için tören düzenlendi. Şehidin eşi ile kızı , cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam 'in (44) cenazesi, 'deki törenin ardından askeri uçakla Havalimanı'na getirildi. , burada babası Kemal Bebek, annesi , kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

ŞEHİDİN EŞİ: ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM
Şehidin eşi ile kızı , cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.
Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Şehidin eşinden duygu dolu sözler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri