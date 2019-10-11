11 Ekim Af yasası son dakika: Genel af yasası ceza indirimi çıkış tarihi belli oldu mu? Af yasası ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı reformunda ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıkladı. Peki, af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? 2019 infaz yasası ne zaman çıkacak? Koşullu salıverme süresinde yeniden suç işleyen birisinin, koşullu salıverilmesi de yanıyordu. Yani bu kişiler, yeni suçlarından aldıkları cezanın yanı sıra yeni suçu işledikleri tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar olan süreyi aynen cezaevlerinde geçiriyorlardı. Kamuoyunda "infaz yakma" olarak biline bu usul hakkında da önemli bir atılıyor. yeni düzenlemeye göre, koşullu salıverme süresinde işlenen yeni suç için kanunda öngörülen cezanın bir katı oranında süre için infazın yanmasına karar verilecek.

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