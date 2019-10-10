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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 23:11

son durum: ? ve kimleri kapsıyor?

ndaki son durum milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son durum da merakla araştırılıyor. Son olarak TBMM Genel Kurulunda, yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak. Peki, ? ve kimleri kapsıyor?

Af yasası ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte af yasasındaki son durum mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Peki, af yasası çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte af yasasında son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." şeklinde açıklamada bulundu.

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