Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte af yasasındaki son durum mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Peki, af yasası çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? İşte af yasasında son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." şeklinde açıklamada bulundu.