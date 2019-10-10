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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 10:49

önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika haberine göre 'daki önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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