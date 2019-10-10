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  • 11.10.2019 00:51
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 00:51

'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

’de terör örgütü /PKK’ya karşı dün başlatılan ’nın ardından ’ten ’ye çağrı yapıldı. Bir duvara yazılan yazıda, 'PKK’yı buradan çıkarın. Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar' ifadeleri yer aldı.


Başkan Erdoğan'ın talimatı ile dün başlayan bugün de havadan ve karadan devam ediyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir duvar yazısında ise lilerin Türk ordusunu davet ettiği ve yardım istediği görüldü.



Münbiçte'ki duvar yazısında, "Biz Münbiçliler 1918'den bu yana Türk kardeşlerimizi bekliyoruz. PKK'yı buradan çıkarın. Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar" ifadelerine yer verildiği anlaşıldı.

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