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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 15:44

Son dakika! MSB:Teröristler sivil bölgelere saldırıyor

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor." denildi.

Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!

, PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen havan ve roketli saldırıda masum sivillerin yaralandığını duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada ''Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' ifadelerine yer verildi.

İşte saldırıdan kareler:




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