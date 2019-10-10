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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:36

Son dakika: duyurdu: 'nda belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

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KARTAL KARTAL

YOLUNUZ AÇIK İŞLERİNİZ KOLAY OLSUN AMİNNNNNN........................

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evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:15
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