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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 22:32

Son dakika heri... ABD ve , 'nin 'yi kınamasına onay vermedi

Son dakika herine göre, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'nı görüşen Güvenlik Konseyi'nde () bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve onay vermedi.

Harekatın kınanması teklifine ABD ve Rusya'dan onay çıkmadı

, Avrupa Brliği () üyesi 5 ülkenin talebi üzerine 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve 'nin 'nı kapalı oturumda görüştü.

operasyonu "güçlü şekilde" kınarken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu ortak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak ABD ve bu teklife onay vermedi. Her iki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı.

"DEAŞ MİLİTANLARINDAN ARTIK TÜRKİYE SORUMLU"
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu." dedi.

Craft, sivillerin korunmamasının ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

AB ÜYESİ 5 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE OPERASYONU "DURDUR" ÇAĞRISI
AB üyesi 5 ülke , Almanya, , ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada Türkiye'nin lerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği'' kaydedildi.

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