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  • 10.10.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:40

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai! Bakan Akar gözünü kırpmadan takip etti

'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve ’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve , sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Karargah'ta yoğun mesai

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik dün başladı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, 'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

KARARGAH'TA YOĞUN MESAİ
Hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan Barış Pınarı'nda saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve 'nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve 'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.


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