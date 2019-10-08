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  • 08.10.2019 14:27
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 14:27

'da operasyonu!

'da / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara'da ByLock operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Diğer 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

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