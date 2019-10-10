Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 12:28

'yi vurduk rahatsız oldu!

Trükiye’nin terör örgütü ’ye yönelik başlattığı Harekatı, ’cü trolleri de rahatsız etti. FETÖ’cülerin da “Türk ordusu Kürt sivillere saldırıyor” yalanını yaymaya çalışması diğer kullanıcılardan büyük tepki gördü.

YPG'yi vurduk FETÖ rahatsız oldu!

firarisi Tarık Toros, 'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü 'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.

"3.DÜNYA SAVAŞI'NIN SESLERİ BİLE ÇIKIYOR"
Toros skandal açıklamalarına şöyle devam etti: "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a dan da büyük tepki geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYPG'yi vurduk FETÖ rahatsız oldu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri